◇ファーム・リーグ中地区西武4―2DeNA（2026年4月26日ベルーナD）左脇腹の違和感で調整が遅れていた西武・ネビンが、復帰2試合目で初安打を放った。「4番・一塁」でスタメン出場し、2打席凡退したあとの5回2死一、二塁で2点二塁打を放った。これが決勝打にもなった。ネビンは来日1年目だった昨季はチーム最多の21本塁打。今春キャンプ中に背中の張りを訴え、3月10日の阪神とのオープン戦で復帰した後、左脇腹の違和感