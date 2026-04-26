２・５次元アイドルグループ「とぅるりぷ−Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ」が２６日、東京・ｈａｒｅｖｕｔａｉで初のワンマンライブ「Ｔｒｕｅ＆Ｌｉｐ−とぅるりぷ−１ｓｔデビューＬＩＶＥ〜ＦｉｒｓｔＫｉｓｓ〜」の最終日公演を開催。２日間４公演のデビューライブを完走した。同グループは「すとぷり」らが所属するＳＴＰＲ発の６人組。今年３月にＫアリーナ横浜で行われた「ＳＴＰＲＦａｍｉｌｙＦｅｓｔｉ