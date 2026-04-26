◇セ・リーグ中日3―0ヤクルト（2026年4月26日バンテリンD）中日の4番・細川が12試合ぶりの打点を挙げ、チームに貴重な追加点をもたらした。1―0の8回1死二塁。ヤクルト・広沢の154キロの直球に詰まりながらも右前に運んで適時打。「落ちてくれて良かった」と笑みを広げた。4月10日の阪神戦を最後に打点がなく「僕自身が（好機で）打てなくて負けている試合が多い」と責任を感じていた。12試合ぶりの打点でチームに