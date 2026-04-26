【スラブチッチ（ウクライナ北部）＝倉茂由美子】ウクライナ北部のチョルノービリ（チェルノブイリ）原子力発電所で起きた爆発事故から２６日で、４０年を迎えた。ロシアによるウクライナ侵略で両国が戦火を交える中、事故対応で犠牲となった処理作業員らを追悼する行事が両国でそれぞれ行われた。事故は１９８６年に発生した。原発４号機の安全を確認する試験中に爆発し、大量の放射性物質が飛散した。この日、現在の作業員