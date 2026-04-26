お笑いタレント・有吉弘行（51）が26日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、自身が驚いた数字のクイズについて語る場面があった。「普通は数字のクイズなんて絶対に出したくないんだけど、これは面白かったんで」と切り出し、そこで有吉が出題したのが「1兆円を毎日100万円使ったら何年でなくなる?」というもの。即答を求められた後輩芸人が「30年」「50年」と返すと、有吉は「2700年