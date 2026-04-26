秋元康氏が総合プロデュースを手がける新男性アーティストグループ「シアターボーイズグループ」の新グループ・Ｃｌｏｕｄｔｅｎが２６日、三井アウトレットパーク横浜ベイサイドにて、初めてのお披露目イベントを開催した。ステージでは「さりげない未来」「君とＳｏｍｅｄａｙ」「ごめん愛こそ全て」の３曲を披露。メンバーお見送り会も実施し、初めてのファンとの交流を楽しんだ。大和田歩夢は「初のＭＣにすごく緊張