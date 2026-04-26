【男子１５００メートル決勝】大会新記録を樹立し優勝した大和の真鍋＝三ツ沢公園陸上競技場第６１回神奈川県中学陸上選手権（神奈川陸協、県中体連主催、神奈川新聞社など後援）最終日は２６日、三ツ沢公園陸上競技場で男女１１種目の決勝などが行われた。男子１５００メートルは真鍋玲（大和）が３分５８秒０３で大会記録を更新し、３０００メートルとの２冠を達成した。男子走り高跳びは岩本幹太（鶴嶺）が１メートル９４の