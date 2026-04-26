【漫画】本編を読む※この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。ある日、突然、学校に行けなくなった小学3年生の勇。おねしょをする、父親の健に触られただけで嘔吐するなど、普段とは明らかに違う様子が続いていた。病院に連れて行ったり、学校や周囲に聞きまわるも、理由が分からず、悶々とした日々を過ごしていると、英子のもとに警察から電話がかかってきて――。息子の性被害事件と戦う家族の