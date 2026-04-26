スターダム２６日の横浜アリーナ大会で「ＳＴＡＲＳ（スターズ）」の羽南（２１）がワンダー王者・小波（２９）を破り、同ベルト初戴冠を果たした。極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の小波は、２月に妃南の挑戦を退けてＶ４を達成。一方の羽南は今春のシンデレラ・トーナメントで２度目の優勝を果たして挑戦表明した。１２日の調印式ではトーナメントの優勝ドレス姿で登場したが、小波から顔面に白スプレーを噴射され