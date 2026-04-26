ロンドン・マラソンが２６日に同市街のコースで行われ、男子でセバスチャン・サウェ（ケニア）が１時間５９分３０秒の世界新記録で２連覇を達成。これまで世界記録だったケルビン・キプタム（ケニア）が２０２３年１０月にマークした２時間０分３５秒を大幅に上回り、人類史上初となる２時間切りの快挙を果たした。世界陸連は公式ＳＮＳで「歴史が作られました。セバスチャン・サウェが、公式レース条件で２時間の壁を破った史