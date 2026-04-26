◆独立リーグ交流戦ＢＣ福島５―１２巨人３軍（２６日・郡山開成山）巨人の育成５年目・亀田啓太捕手が今季の３軍戦での１号３ランを放つなど４打点を記録した。「６番・ＤＨ」で出場。２―１の３回１死一、二塁で左越えの一発をマークした。「今取り組んでいることが出せました。継続して取り組んでいこうと思います」とコメントした。試合前時点で今季の３軍戦１０試合に出場し、打率４割７分８厘と好成績を残していた。