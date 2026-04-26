2025年10月から公開され、ミニシアター作品でありながら、いまも上映され続けている映画『女性の休日』。1975年にアイスランド国民の女性の9割があつまったという大規模ストライキ「女性の休日」を描いたドキュメンタリーだ。アイスランドを大きく動かした女性たちのアクションが、どのようにして実現し、社会を変えたのかが語られている。このストライキをきっかけにして、アイスランドはこれまでに6回同様のストライキが開催され