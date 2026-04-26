プロ野球のファーム・リーグは26日、東、中、西地区に交流戦を合わせて計7試合が行われた。東地区の日本ハムは楽天戦（鎌ケ谷）に12―0で大勝。細川が5回の1号2ランなど2安打3打点。明瀬、カストロが3安打。先発・山崎は3回2安打4奪三振無失点で、2番手・柴田が4回2/3を4安打8奪三振無失点で1勝目。楽天先発の育成選手・松田は6回8安打7失点で3敗目（1勝）。ドラフト3位・繁永（中大）、育成選手の岸本が2安打をマークした。