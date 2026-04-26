◇パ・リーグ西武3―0楽天（2026年4月26日楽天モバイル最強パーク）西武の古賀悠が自慢の強肩を披露。チームの延長戦勝利に貢献した。0―0の9回、まず無死一塁で一塁走者の代走・平良が二盗を狙ったのを阻止。当初はセーフの判定だったがリクエストによるリプレー検証でアウトになった。さらに1死一塁でも一塁走者のワオーターズが二盗を試みたが再びアウトに。相手の攻撃を強肩で封じて、チームは延長戦で勝利。