飯塚オートのSG「第45回オールスター」は3日目を終えた。12Rは森下輝（26＝浜松）が制し、これで初日に続いて2勝目。「うれしいです。試走で滑った。内が利くので、おとなしく内を回っていました」と話した。今シリーズ2勝目。順調すぎるほど順調だが、ここからが正念場。「タイヤがもうないんです。これから探します」。勢いを止めないためにも、いいタイヤに当たりをつけたい。