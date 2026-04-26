初夏の訪れを感じるこの季節、「シナボン」から心ときめく限定フレーバーが登場♡瑞々しいチェリーの甘酸っぱさと、香り高いシナモンが織りなす新作「レッドチェリーボン」は、まさに今だけの特別な味わい。見た目も華やかで、気分をリフレッシュしたい日や自分へのご褒美にもぴったりです。季節限定だからこそ出会える、爽やかで上質なひとときを楽しんでみませんか♪ 初夏を感じる限定チェリ