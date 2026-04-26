日本テレビが8月29、30日に放送する「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（東京・両国国技館）の総合司会に、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が新たに就任することが26日、同局「世界の果てまでイッテQ！」の放送内で発表された。この日の「イッテQ！」では、羽鳥アナが内村に総合司会就任を告げる様子が放送された。内村は「1個確認しておきたい。ダマされた大賞ではないですよね？あなたと2人でやって