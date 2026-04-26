私はリサです。高校を卒業してからすぐに上京して、小さな会社で働き始めました。職場では上司であるノボルさんと出会い、「素敵な人」と思うように。私たちは数年の交際を経て結婚することになりました。結婚してからも働くつもりでしたが、ノボルさんの強い希望で専業主婦になることにしました。優しくて物腰の柔らかいノボルさんと一緒なら、穏やかな家庭を築けると信じていたのです。当時の私は有頂天でした。ところがそんな私