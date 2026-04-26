任期満了に伴う沼田市長選挙は２６日に投開票され、現職の星野稔さん（６０）が２回目の当選を確実にしました。 なお、投票率は４２．５１％で前回２０２２年を１５．９９ポイント下回り、過去最低となりました。 開票結果です。 星野稔（６０）＝無・現＝１２，４４８当選 島田康弘（４９）＝無・新＝２，６２２