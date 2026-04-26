26日午前、新潟市東区の市道上で無免許で普通乗用車を運転した18歳の少年が現行犯逮捕されました。少年は黙秘しています。 道路交通法違反(無免許運転)で現行犯逮捕されたのは、新潟市東区の自称・会社員の男(18)です。 男は26日午前10時半前、新潟市東区新松崎1丁目地内の市道上で無免許で普通乗用車を運転しました。 警察によりますと、警察に男が無免許運転している旨の情報提供があり、パトロール中の警察官が見つけ