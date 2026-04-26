日本テレビは２６日、同局系チャリティー番組「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」を８月２９、３０日に放送すると発表した。お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良（６１）が、初の総合司会に就任。フリーアナウンサーの羽鳥慎一（５５）、同局の水卜麻美アナウンサー（３９）とのトリオで務める。今年の２４時間テレビのテーマは、身近な「家族」という単位から社会を考える「わたしの家族の話〜あなたは誰を想