【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズのライカ「ボクはキャンディポット」がフルサイズで配信開始となった。少しずつ自信が増えていく様子をポップな曲調に乗せて表現した楽曲に乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-ライカ「ボクはキャンディポット」2026年4月25日（土