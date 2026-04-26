水迫畜産が牛肉の不適正な表示をしていたことを受け、県警は26日、事務所など2か所に家宅捜索に入りました。 県警は26日、食品表示法違反の疑いで、水迫畜産の加工場と指宿市の事務所に家宅捜索に入りました。 農林水産省は、水迫畜産が乳牛などを「黒毛和牛」と表示するなどしたとして、是正を指示。 水迫畜産は今月、農水省に改善報告書を提出しています。 水迫畜産は「法律の理解が不十分だった。意図的ではない」とし