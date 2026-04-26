【モデルプレス＝2026/04/26】8月29日から30日にかけて日本テレビ系「24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐」が放送されることが決定。総合司会は初就任となる笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良が務め、おなじみの羽鳥慎一・水卜麻美アナウンサーとタッグを組む。そして、今回のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」に決定した。【写真】「24時間テレビ49」総合司会発表の様子◆「24時間テレビ49」今年のテ