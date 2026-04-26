◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）巨人の井上温大投手が６回８６球、３安打１失点で今季２勝目を挙げた。この日は１８個のアウトのうち、併殺打を含め１４個を内野ゴロで仕留めた。「２ストライクを取ったら三振を狙っちゃうんですけど、きょうはなるべく早いカウントで前に飛ばして結果を出させようと」。球数が多くならないよう、工夫。前回２敗目を喫した１９日のヤクルト戦（神宮）では４回２／３