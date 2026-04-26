◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜スタジアム）巨人の吉川尚輝内野手（３１）が８回２死満塁から代打で登場し、今季１軍初出場を果たした。二ゴロに倒れるもＧ党から大歓声を浴び「トレーナーさんのおかげでこの舞台に戻ることができたことにまず感謝したいです」と語った。昨年１０月に両股関節手術を受けてからリハビリに励み、昨年１０月１２日のＣＳ第１ステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来、１９６日