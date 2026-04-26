【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 2−3 横浜F・マリノス（4月25日／埼玉スタジアム2002）【映像】足を蹴ったが…PKなし判定（実際の様子）議論を呼ぶ判定となった。PKの可能性があった場面で主審はOFR（オン・フィールド・レビュー）を実施したものの、最終的にノーファウルと判断。ファンが騒然とした。4月25日の明治安田J1百年構想リーグ第12節で、浦和レッズと横浜F・マリノスが激突。物議を醸したのが、横浜FMが3−