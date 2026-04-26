あーあ、なんかもう…▶▶『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』を最初から読むもし、子どもに「死にたい」と言われたら、あなたはどうしますか？ 耳を疑いたくなるような言葉に、どう反応したら良いかわからない…という人も多いのではないでしょうか。『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』は、ある日そんな衝撃的な言葉を呟いたのを境に不登校になってしまった娘と、娘と向き合う母の日々を描いたセミ