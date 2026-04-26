NOISEMAKERが、CVLTE、HIKAGEとともに全国7会場をまわるツアー『NORTH WIND TOUR』を6月より開催。また、あわせてチケットのオフィシャル一次先行受付も開始となった。 （関連：The BONEZ、JUBEE、NOISEMAKER……“コラボの名手”としてのKj今もなお挑戦を続けるチャレンジャーとしての姿） 本ツアーは、2025年12月17日にリリースした「NORTH WIND feat. HIKAGE / CVLTE」で初コラボとなった北海