SVリーグ・ヴィクトリーナ姫路所属の野中瑠衣（24）が4月22日、自身のInstagramを更新し、ファッション誌「Safari」5月号に登場した際のモデルショットを公開した。投稿では誌面掲載に加え、インタビュー記事も載っていることを報告しており、コート上とはひと味違う大人っぽい装いを披露している。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可