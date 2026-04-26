ファッションモデルや女優として活躍する石田ニコル。今回、自身では2度目となる劇団☆新感線の舞台『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』に出演する。歌や踊り、見ごたえあるアクションシーンも盛り込まれる音楽活劇ミステリーとして、話題を集めている作品だ。高い歌唱力を買われて、今回は歌劇団の女優役を務める石田。舞台への思いのほか、30代に入ってからの心境の変化などについて聞いた。（撮影：千倉志野