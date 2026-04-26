スキージャンプ女子でミラノ・コルティナ五輪で混合団体銅メダルの高梨沙羅（29）が4月25日、インスタグラムを更新。高級ブランド「ジンバシイ」のイベントに参加した際の最新ショットを公開し、その激変ぶりが大きな注目を集めている。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 投稿されたのは、黒のシースルーワ