マドリード・オープン 大会期間：2026年4月21日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[ソラナ チルステア] 1 - 2 [ココ ガウフ] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第6日がスペイン マドリードで行われ、女子シングルス3回戦で、第25シードのソラナ チルステアと第3シードのココ ガウフが対戦