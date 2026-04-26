【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大森元貴が唄う日本テレビ『news zero』テーマ曲「催し」の配信が4月27日0時よりスタート。それに先駆けジャケット写真が公開された。 ■待望の配信リリースと共にリスニングパーティーも開催！ 3月30日(月)より放送されている日本テレビ『news zero』テーマ曲、大森元貴の「催し」がまもなく4月27日00:00に配信リリースされる。それに先