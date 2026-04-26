【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ASCAの新曲でTVアニメ『黒猫と魔女の教室』オープニング主題歌「Cusp」のMVが公開された。 ■旅立ちの期待をファンタジックに描いたMVは必見 SACRA MUSIC所属のアーティスト・ASCAが歌う、現在放送中のTVアニメ『黒猫と魔女の教室』オープニング主題歌「Cusp」のMVが公開された。 MVのテーマは「旅路」で、アニメのキーワードである植物×星