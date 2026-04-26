2026年8月29日（土）、8月30日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」。本日4月26日（日）に放送した「世界の果てまでイッテQ！」内で、この夏で49回目をむかえる「24時間テレビ49」の第一報を発表しました。今年、新たに番組の顔として内村光良が総合司会に就任。2014年から総合司会を務め、長きにわたり番組を支えてきた羽鳥慎一と水卜麻美アナウンサーの2人に加わり、新たなチームで「24時間テレビ49」