第一走者は出川と塚本。アフリカ・ナミビア共和国の世界遺産・ナミブ砂漠に沈む夕日をリポート。続く第二走者、オーシャンズ金子は南アフリカの世界遺産・喜望峰へ。そして襷は第三走者イモトへ。襷を受けたイモトが向かうのはジンバブエ。目指すは世界遺産No.4ヴィクトリアの滝。滝へ向かうのは翌日。まずは首都ハラレにある、この国を象徴する名所へ。それは町外れに現れる、不思議な岩の群れ。人が積んだように見えるが、実は自