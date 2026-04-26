香港メディアの香港01によると、台湾人女性が日本のホテルで撮影しSNSに投稿した動画が物議を醸した。この女性が日本のホテルの部屋で昼寝をしていたところ、客室清掃員がドアチャイムを鳴らした。女性は疲れていて起き上がるのが面倒だったので反応しなかった。すると、客室清掃員の男性が部屋に入ってきて清掃が必要かと尋ねた。女性は「疲れていて動けないので、どうぞ清掃してください」と答え、ベットに横にながら清掃の様子