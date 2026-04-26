女優の水沢アキ（71）が26日、自身のインスタグラムを更新し、長女の職業を明かした。水沢は25日には長男・ジュリアンさんとの2ショットを披露し話題に。この日は、長女・フランセスさんと17年にテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演した時の2ショットを投稿。「娘のフランセスは、アーティスト名"フランキー"で、壁画作家として活躍中。原宿駅前のスターバックス店内の壁画は、娘の作品です」と紹介した。フォロワーからは