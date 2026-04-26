鹿児島県指宿市の水迫畜産が別の牛肉を「黒毛和牛」と表示して販売していた問題をめぐり、県警は26日、食品表示法違反の疑いで事務所などを家宅捜索しました。26日午前11時半過ぎ、県警は鹿児島市の水迫畜産の加工場に食品表示法違反の疑いで家宅捜査に入りました。そのおよそ1時間後には、指宿市の事務所にも捜索に入りました。農林水産省などによりますと、水迫畜産は2023年1月からおよそ1年間、「交雑種」や「ホルスタイン」の