お笑いタレント・有吉弘行（51）が26日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、今後のお笑い界について予言する場面があった。「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」について話していると、有吉は「今後10年ぐらい経てば、お笑い芸人は全て吉本だけになると思います」と意味深な一言を残す。そこで、お笑いコンビ「ロックス」千葉康介が「我々も、太田プロも壊滅してしまいますか?」と