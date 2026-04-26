◇MLB ドジャース-カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)カブスの今永昇太投手が敵地ドジャース戦で今季3勝目を目指し先発登板します。今永投手は、メジャー3年目の今季ここまで5試合に登板し、2勝1敗で防御率2.17。直近3試合連続でクオリティースタート(6イニング以上を自責点3以下)を達成するなど、上々の滑り出しを見せています。今永投手にとってこのドジャース戦は、7回1失点で勝利投手になった前回22日のフィリーズ戦