木南晴夏、高杉真宙出演のフジテレビドラマ「今夜、秘密のキッチンで」第３話が２３日に放送された。坪倉あゆみ（木南晴夏）が夫坪倉渉（中村俊介）の勝手なモラハラに反論をはじめ、あゆみを心配した渉のモラハラが少し緩まったが…。渉の不倫相手が、あゆみの友人吉野舞（佐津川愛美）であることが判明。バーで密会してイチャイチャ。「舞ちゃん」と呼び、妻の変化について相談すると、愛人がすねはじめた。ネットが案の定