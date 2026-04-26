2.5次元アイドルグループすとぷりらが所属するSTPRから誕生した6人組新グループ「とぅるりぷ」が26日、東京・池袋のharevutaiで初ワンマンライブ「True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE 〜First Kiss〜」を行った。約２年前からSTPR BOYSという育成枠で修練を積んで、3月に悲願のデビューを果たした6人は、オリジナル曲2曲とすとぷりら先輩グループの楽曲で計20曲を披露した。まひろまるが「これが本当の始めの1歩」