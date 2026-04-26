Photo: 小暮ひさのり 2026年、モニターにもAI革命が来ました。ここ数年でモニターって、OLED（有機EL）、応答速度、サイズ、曲面…と、映像体験のさまざまな要素が揃ってきて、そろそろ進化も頭打ち…。というわけじゃあないんだなぁ、これが！先日、LGからリリースされる新モニターのラインナップを、メディア向け内覧会でひと足先に体験してきました。さまざまな新モデルに触れたのですが