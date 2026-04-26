DeNAの中川颯プロ野球・DeNAの中川颯投手の打撃が大きな話題を呼んでいる。25日、本拠地・巨人戦の3回途中から2番手で登板。直後の攻撃で今季初打席に立ち、中前打を放った。投手とは思えない打撃フォームにネット上では「どう見ても野手」「美しい」など、驚きの声が寄せられた。中川はピンチを抑えた直後の3回裏、先頭打者として打席に。巨人・マタの150キロの外角速球を完璧に捉え、中前打を放った。その後の打席では三振に