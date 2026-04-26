「絶対に諦めにゃい！部屋に入ってやるにゃ！！」そんな力強い言葉が聞こえてきそうなほど必死な猫さんの姿が、大きな注目を集めています。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で2.8万再生を突破し、海外の方々もコメント欄で盛り上がっています。 【動画：何としてでも部屋の中に入りたい猫→『顔』を使って……必死な様子に笑ってしまう人が続出】 ドアvsエキゾチックショートヘア Instagramアカウント「こ