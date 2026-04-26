猫が絶対に触られたくない体の部位4選 猫が嫌がる場所には、急所だったり、感覚が敏感だったり、違和感を覚えやすかったりといったきちんとした理由があります。まずは、特に嫌がりやすい代表的な部位を見ていきましょう。 1.お腹 お腹は猫にとって急所であり、内臓を守るための本能が強く働く部位です。仰向けになってお腹を見せていても、それがそのまま「触っていいよ」という意味とは限りません。 無防備