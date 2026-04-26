【セブン-イレブン】から、日々のご褒美にぴったりな新作アイスが続々と登場。暖かい季節に嬉しい、果実感あふれる爽やかな風味のアイスから、奥深いお茶の味わいとチョコレートのハーモニーを楽しめる本格的なアイスまで、魅力的な品々が揃っています。今回は、仕事や家事の合間の息抜きに、思わず手に取りたくなりそうな注目の新作アイスをご紹介します。 芳醇な香りが広がる完熟マンゴー 「