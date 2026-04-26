55万回以上視聴され1.7万件の「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんによる猫ニキビのケアを嫌がってしまう猫の姿。猫飼いさんたちからは「やっぱり嫌がりますよね」「かわいそうだけど可愛いですよね」などのコメントが集まっています。 【動画：顔を拭かれるのに耐えられなくなった猫…赤ちゃんのような『尊い仕草』】 猫ニキビを治したいけど… Instagramアカウント「ジト目のぐりちゃん」に投稿されたのは、セルカ&